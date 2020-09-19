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Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Giriş Tarihi: 19.9.2020

BİR dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, yıllar sonra bir araya geldi. Birlikte rol alacakları yeni projeleri için internet üzerinden buluşan ikili, Fast Times At Ridgemont High adlı yapımın okumalarında eğlenceli görüntüler verdiler.

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