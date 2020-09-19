BİR dönem Hollywood'un 'rüya çifti' olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, yıllar sonra bir araya geldi. Birlikte rol alacakları yeni projeleri için internet üzerinden buluşan ikili, Fast Times At Ridgemont High adlı yapımın okumalarında eğlenceli görüntüler verdiler.
Yıllar sonra bir aradalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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