İNGİLTERE'DE polis, James Bond filmlerinde kullanılan ve geçen Mart ayında çalınan silahların bulunabilmesi için halktan yardım istedi. Soruşturma ekibinin başındaki Dedektif Paul Ridley, "Şüphelilerin geliş ve gidişlerine tanık olan, ateşli silahların şu anda nerede olduğunu bilenleri bilgi vermeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.
Bond’un silahlarını çalanı gören gelsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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