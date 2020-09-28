245 milyonluk yalı elinde kaldı

Feryal Gülman 'Kara Para Aşk' dizisiyle ünü Ortadoğu'ya kadar ulaşmış dillere destan yalısını 245 milyon TL'ye satılığa çıkarmış, eski eşi Kemal Gülman'ın mahkemeye başvurmasıyla satış durdurulmuştu. Cuma günü görülen davanın son duruşmasında kaybeden taraf Feryal Gülman oldu. 1978 yılında Kemal Gülman tarafından kurulan Bebek Turizm A.Ş. firması adına alınan yalının evlilik sürecinde yüzde 52 hissesi Feryal Gülman'a, yüzde 48 hissesi de oğlu Aslan Kemal Gülman'a devir etti. Kemal Gülman, böylece eski eşini de yalının ortağı yapmıştı.

TEMİNATI ÖDEDİ

Feryal Gülman, Bebek'te bulunan bu değerli yalıyı satılığa çıkarınca, Kemal Gülman, dava açarak, müşterek çocuk Aslan Kemal'e verdiği yüzde 48 hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belertmiş ve kendi adına tescil edilmesini talep etmişti. Kemal Gülman'ın açtığı bu davada, mahkeme, dava konusu yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Eski eşinin yalı satışına engel olması için mahkemenin belirttiği teminatı yatıran Kemal Gülman, böylelikle Feryal Gülman'ın yalıyı satma düşüncesini ortadan kaldırmış oldu.