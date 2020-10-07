Ertuğrul Bey obaya dönüyor

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 2. sezonun ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Merakla beklenen dizinin ilkbölümünde Ertuğrul Bey dönerken, Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusuna kafa tutuyor. Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.