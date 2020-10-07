Pürüzsüz bir cilt için yulaf banyosu

YULAF ezmesi ile banyo yapmak kısaca cilt üzerinde nemlendirici ve antiinflamatuar etki ederek kuru, kaşıntılı ve hasar görmüş cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda cildin iyileşmesini ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen yulaf ezmesi banyosu faydalı antioksidanlar içerir.