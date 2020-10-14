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Haberler Sarmaşık Günün gelişmeleri için Ajans Gün İçi

Günün gelişmeleri için

Günün gelişmeleri için Ajans Gün İçi
Giriş Tarihi: 14.10.2020

GÜNÜN sıcak gelişmeleri ve canlı bağlantılar ile gündemin nabzı Ajans Gün İçi'nde ekrana geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar ile gündeme yansıyan haberler Banu El'in sunumu ile Ajans Gün İçi'nde 15:00'da A Haber ekranlarında olacak.

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