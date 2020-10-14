Günün gelişmeleri için Ajans Gün İçi

GÜNÜN sıcak gelişmeleri ve canlı bağlantılar ile gündemin nabzı Ajans Gün İçi'nde ekrana geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar ile gündeme yansıyan haberler Banu El'in sunumu ile Ajans Gün İçi'nde 15:00'da A Haber ekranlarında olacak.
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