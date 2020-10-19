Beyrut’ta Türk rüzgarı estirdiler

FASHİON TV sponsorluğunda Beyrut'ta düzenlenen dünyanın en prestijli modellik yarışmalarından World Next Top Model'e, Türk tasarımcı Pınar Bent ve ülkemizi temsil eden genç model Merve Kuruncu damga vurdu. Yarışmada koleksiyonları sergilenen ünlü yabancı tasarımcılar arasında İzmirli modacı Pınar Bent'in koleksiyonu büyük beğeni topladı. Fashion TV'nin düzenlediği Miss and Mr Fashion TV yarışmasında 5. olan ve Beyrut'taki yarışmaya gitmeye hak kazanan Merve Kuruncu da 40 ülke güzeli arasında 3. olma başarısını elde etti.

ERCAN AKGÜN