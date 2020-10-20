Her ayın sebze meyvesi ayrı

GÜNÜMÜZDE her markette dört mevsim tüm sebze ve meyveleri bulmak mümkün olsa da, mevsiminde tüketilen sebzeler lezzet ve sağlık açısından doğru bir tercih oluyor. Doğal olmayan koşullarda üretilen sebze ve meyveler, sağlık açısından risk oluşturabildiği gibi lezzet olarak da tatmin edici olmayabiliyor. Peki, hangi ayda hangi sebzeyi tüketmeliyiz? İşte, aylara göre mevsim sebzeleri....

SONBAHAR

● EYLÜL: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber. ● EKİM: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar. ● KASIM: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.

KIŞ

● ARALIK: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana. ● OCAK: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp. ● ŞUBAT: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.

İLKBAHAR

● MART: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli. ● NİSAN: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul. Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik. ● MAYIS: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık. Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.

YA Z

● HAZİRAN: Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber. ● TEMMUZ: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi. ● AĞUSTOS: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.