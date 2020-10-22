Mutlu aile tablosu

Defne Samyeli, kızı Deren Talu'nun başrolünü oynadığı, kardeşi Suhan Smyeli'nin de rol aldığı 'Son Kale Hacıbey' filminin özel gösterimine küçük kızı Derin Talu ile birlikte katıldı. Talu'nun 5 aydır mutlu bir ilişki yaşadığı Baran Tınaz da tüm aileyle birlikte poz vererek, kız arkadaşını sonuna kadar desteklediğini vurguladı.

ÖNCE ÇOK KORKTUM

Deren Talu, mutluluğunu "Çok heyecanlıyım. En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Hatta bileğimde iz kaldı ama güzel bir anı oldu. Umarım filmimiz seyircide karşılığını bulur" cümleleriyle anlattı. Bir anne olarak çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Defne Samyeli "Deren'e film teklifi geldiği zaman ben anne olarak biraz ürkmüştüm. Çünkü Ukrayna'da ilk kez böyle bir filmin başrolünü oynayacaktı, dayısı da filmde rol aldı ve ekibe çok güvendik. Başka bir dilde oynadı, at bindi, kılıç kuşandı" dedi. Kızını erkek rolünde görmenin de ilginç olduğunu belirten Samyeli "Güçlü kadın profilindedir zaten. Ben kız çocuklarım olmasından çok memnunum. Bana da erkek rolü gelse deneyimlerim" açıklamasını yaptı. Deren Talu'nun erkek arkadaşı Baran Tınaz da "Onu başrolde görmek muhteşem bir duygu. Oyunculuk konusunda onu çok destekliyorum" diye konuştu.