Irkçı faşistlersiniz

Türk Rap müziğin sevilen isimlerinden İzmirli Norm Ender, Ermenistan zulmüne başından beri ses çıkaranlardan biri. Ermeni ordusunun Karabağ'daki haksız işgali devam ederken, dünya çapında ün yapmış Ermenilerden de zaman zaman provokatif ve insanları yanlış yönlendiren hamleler geliyor. Buna son olarak Ermeni asıllı ABD'li rock müzik grubu System of a Down da eklendi.



YALANLARI SIRALADILAR

Grup, 6 Kasım tarihinde Protect The Land (Vatanını Koru) ve Genocidal Humanoids (Soykırımcı İnsansı) adında 2 farklı şarkı yayınladı. Bu şarkılarda Türkiye ve Azerbaycan'a ağır ithamlarda bulunan grup, çok sayıda yalana ve suçlamaya da yer verdi. Gruba Norm Ender twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.





'SAVAŞ ALANINDA SÖYLEYİN'

Ünlü rapçi paylaşımında "Toprağı korumak sahiplerinin sorumluluğudur, siz işgalci faşistlersiniz. İki ülke sorunlarını diplomasi ile çözmelidir. Eğer bu kadar savaş içindeyseniz, lütfen ırkçı şarkılarınızı Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, savaş alanında söyleyin" ifadelerine yer verdi. Norm Ender'e kısa süre içerisinde hem Türk hem de Azeri takipçilerinden yüzlerce beğeni ve destek geldi.

'Mekanın sahibi geri geldi'



NORM Ender'in paylaşımı binlerce beğeni ve paylaşım alırken, twitter kullanıcıları kardeşlik vurguları yaptı. Norm Ender'in yakın zaman içerisinde hit olan parçasına da göndermede bulunan Türk ve Azeri kullanıcılar, "Mekanın sahibi geldi", "Norm Ender artık uluslararası diss atıyor", "Haklısın Ender, inşallah topraklarımızı alırız", "Hakkımızı savunduğun için teşekkürler" şeklinde yorumlar yaptılar.