Gazetecileri suçladı ama işte Rafet’in sevgilileri

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, önceki gün menajeri ve avukatı olarak tanıştırdığı Ayber hanım ve kardeşiyle, Nişantaşı'nda bir mekanda akşam yemeği yedi. El Roman, "Ayber hanım avukatım, ticari işlerime bakıyor. Tanıştırmayınca yanlış yazılıyor. '20 yaşında genç sevgilisiyle yakalandı' deniyor ve sosyal medyada insanlar bana etmediklerini bırakmıyorlar. Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım" dedi.



KIZIM DA BENİM YOLUMDA

8 aydır Almanyada olan ve geçen hafta dönen El Roman, yeni albümünün geleceğini ve hazırladığı Tv Show'u hakkında ilerleyen zamanlarda bilgi vereceğini söyledi. Sanatçı, kızı Su El Roman'ın da kendisini izlediğini ve yakında 2 şarkısının çıkacağını duyurdu.



Rafet, kendisi 49 yaşındayken, 21'lik Semra'ya gönlünü kaptırdı.



28 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ OLDU

El Roman'ın hakkında çıkan 'genç sevgili' haberleriyle ilgili 'yanlış yazılıyor' demesi ise eski evlilik ve ilişkilerini akla getirdi. Rafet çocuklarının annesi Tuba Altıntop'tan 2013'te ayrılmış, 2014'te kendinden 20 yaş küçük Ceren Kalpakarslan ile evlenmiş, bu evliliğini de 2016'da sonlandırmıştı. Ardından El Roman'ın, 2017'de 49 yaşındayken kalbini kendisinden 28 yaş küçük Semra isimli bir güzele kaptırdığı magazin sayfalarına düşmüştü. Rafet bununla da kalmadı, geçen yıl kendisinden 21 yaş küçük İzmirli turizmci Gamze Davgana ile aşka yelken açtı. O sırada 50 yaşında olan sanatçının sevgilisi Gamze 29 yaşındaydı.

SAHTE KADINA BİLE MESAJLAR GÖNDERDİ

Ünlü şarkıcı, 2020 başında kendisinden 25 yaş küçük Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısına Instagram hesabından attığı özel mesajlarla gündem oldu. Ancak El Roman'ın kendisine gönderdiği samimi mesajları ifşa eden Şule Balmak, yapılan incelemede sahte hesap çıktı!