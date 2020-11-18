Depremzedelere ses veriyorlar

Bir süre önce Ahbap Derneği ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine işitme cihazı bağışları ve işitme sağlığı alanında kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapan İdis İşitme, İzmirli depremzedelerin yardımına koşuyor. Bu işbirliği kapsamında İzmir Depremi'nde işitme cihazı zarar gören ihtiyaç sahiplerinin önceliklendirileceğini belirten İdis İşitme Cihazları İş Birimi Direktörü Barış Nargileci, yaptığı açıklamada, "Depremde evi hasar görmüş işitme kaybı yaşayan, cihazını kaybetmiş veya arızalanmış vatandaşlarımızın işitme cihazı ve cihaz bakım ihtiyaçlarını Ahbap Derneği işbirliğimiz çerçevesinde karşılıyor olacağız" dedi.

HIZLI DÖNÜŞ YAPILACAK

Nargileci, cihaz ihtiyacı olan kişilerin İdis'in İzmir şubeleri ya da https://ahbap.org/ yardim adresinden "sağlık" kategorisi üzerinden başvuru yapmalarını ve tüm başvurulara en hızlı şekilde geri dönüş yapılacağını paylaştı.