Dağ çileği akciğeri temizliyor

DAĞ çileği, yabani çilek adıyla da bilinen koca yemişin bilinmeyen faydalarından biri de akciğeri temizlemesidir. Sigara ve tozlu havadan dolayı yıpranan akciğerleri temizlemenin doğal bir yolu kocayemiş tüketmektir. Koca yemişin çayı ya da meyvesi, akciğerin temizlenmesine yardım eder. Solunumu rahatlatır. Akciğerin yağlanmasına da engel olur. Mevsiminde taze tüketmeniz önerilir. Mevsim dışında çay olarak içilebilir.