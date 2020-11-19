Set arası mangal

PAZAR akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa'nın kamera arkasında eğlenceli anlar yaşanıyor. Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın oyuncu ve set ekibi, çekim aralarında mangal yaktı. Ekip arkadaşlarına köfte ekmek hazırlayan oyuncular; "Kamera arkasında bulunan ekip arkadaşlarımız, soğuk havalarda yoğun tempoda çalışıyor. Biz de onlara mangal yakmak istedik. Bir işin güzel olması için ekip ruhunun olması şart" dedi.