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Sosyete akıllanmıyor!

Korona ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, ’nda lüks yatta ‘sosyal mesafesiz’ partisi düzenlendi. Cahil cesaretiyle parti yapmaktan bir türlü vazgeçmeyenler bir de eğlence görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

Sosyete akıllanmıyor!
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle lüks bir yatta doğum günü günü partisi yapıldı. Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, dev bir balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı. Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına genç kadının ismi lazer ile yazıldı. Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.


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