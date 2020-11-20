1 yıl bile sürmedi

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz Ocak ayında ani bir kararla şef Hazer Amani ile evlilik yolunu seçmiş ve aile arasında sade bir törenle dünya evine girmişti. Bir süredir ilişkilerinin bitmek üzere olduğu yönünde haberlere konu olan ikili, dün ortak bir yazılı açıklama yaparak, haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını resmen doğruladı.

'BİZDEN DUYUN İSTEDİK'

14 Ocak 2020'de evlenen Sıla ve Hazer Amani'nin evliliği 1 yıl bile ayakta kalamadı. Yaptıkları açıklamada dostluklarının baki kalacağını belirten çift, "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Hazer Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüştüğü iddiaları, ayrılık haberlerini gündeme getirmişti. Sıla'nın menajeri ise çıkan haberleri önceki gün yalanlamıştı.