Barbunya protein ihtiyacınızı karsılıyor

UZMANLARIN her mevsim tüketilmesini önerdiği barbunya; A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sağlık açısından oldukça faydalı. Barbunyanın en önemli özelliklerinden biri de protein deposu olması. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler ve vücut geliştirmek isteyenler için, barbunya bulunmaz bir protein kaynağıdır.
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