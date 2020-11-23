Abisi ‘sil’ dediği için silmiş

GEÇTİĞİMİZ hafta yasak olmasına rağmen uyarıları hiçe sayarak iki ayrı partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılarak Covid-19 testi yaptırdı. Negatif çıkan test sonucunu paylaşarak altına dalga geçercesine "Aynen partilerden bulaştı. Restoranlarda müzik dinledik, oralardandır" yazdı.

ÇELİK, sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine bu kez "Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" yazdı. Oyuncu tepkilerin artması üzerine bu paylaşımı silmek zorunda kaldı. Yazdıklarının arkasında olduğunu söyleyen Çelik, "Abim 'sil' dediği için sildim. Partiye gitmeyi savunmadım, adaletten bahsettim. Sözlerimin arkasındayım" diye konuştu.