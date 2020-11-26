Siparişle korona geldi

Sosyetik kardeşler Melis-Simge Sütşurup ilginç bir olay yaşadı. Simge Sütşurup oturduğu rezidansa yemek siparişi verdi. Ancak yemeği getiren valenin pozitif olduğunu öğrenince Sağlık Bakanlığı'na site hakkında çağrıda bulundu.

BU NASIL SORUMSUZLUK?

Simge Sütşurup, "Verdiğim siparişi bana teslim etmek üzere adresime gelen kendi bünyelerinde çalıştırdıkları kuryelerinin oturduğum binanın HES kodu zorunlu kontrolü sayesinde Kovid-19 pozitif olması üzerine döndürüldüğünü öğrenmşi bulunmaktayım. Maalesef bu tedbirsizlikle Türkiye'de bu virüsün son sürat yayılması çok da şaşırtıcı değil" dedi. Ardından Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Oner'de "Bu nasıl bir sorumsuzluktur. O evlerde yaşlılar da var. Siz bir kişinin bu şekilde gezmesiyle kaç aileye bu hastalığı bulaştırdığınızın farkında mısınız?" dedi.