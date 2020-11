Virüslere karşı glutatyon içeceği

KORONA virüs sayılarının giderek arttığı bugünlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak korona virüsten korunmada önemli bir role sahip. Sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalığı hafif geçirmemizi ve korunmamızı sağlayabilir. Vücudumuzun en önemli antioksidanlarının başında gelen glutatyonun bağışıklığımızdaki rolü elzemdir. Glutatyon sentezini arttırmak için; yumurta, ev yapımı yoğurt, kefir, beyaz ve kırmızı et, soğan, sarımsak, karnabahar, lahana, et, balık, yumurta, süt ürünleri, et ve kemik suyunu beslenmenize mutlaka ekleyin. 1 salatalık, 1 küçük elma, 2 yaprak kereviz, 1 avuç ıspanak, yarım limon suyu, 1 adet havuç ve yarım greyfurt suyunu içilebilecek kıvama gelene kadar robotta çekerek elde ettiğiniz içecek tam bir glutatyon deposu. Bu içeceği bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için için tüketebilirsiniz.



VİTAMİN DEPOLARINIZI DOLDURUN!

YETERLİ D vitamini seviyesine sahip kişilerin hastalığa yakalanma oranı yüzde 52 azalıyor. D vitamininin en iyi kaynağı güneş olmasıyla birlikte, öğle saatlerinde 30 dakika güneşlenmek ve D vitamininden zengin besinler; somon, alabalık, pisi balığı, kılıç balığı, yumurta, süt çeşitlerive kültür mantarlarını beslenmenizde bulundurmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Enfeksiyonlar ile savaşta, C vitamini içeren kuşburnu, hibikus, kızılcık, brokoli, karnabahar, renkli biberler, maydanoz, kivi, ıspanak, limon, portakal, greyfurt gibi besinleri tüketmek etkilidir. E vitamini içeren zeytinyağı, yağlı tohumlar ve kuruyemişler yeterli miktarda alındığında enfeksiyona karşı vücudu koruyor.