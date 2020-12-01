KISA süre önce aşklarını ilan eden oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun çiftinin ilk aşk pozu ortaya çıktı. Bir dönem adı Ajda Pekkan'la anılan Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde oyuncu Gonca Vuslateri ile bir aydır ilişki yaşadıklarını ve mutlu olduklarını söylemişti. Sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmayan çiftin yakın arkadaşları ikilinin fotoğrafını basına sızdırdı.