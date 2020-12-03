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Haberler Sarmaşık Atatürk’ü oynayacak

’ü oynayacak

Atatürk’ü oynayacak
Giriş Tarihi: 3.12.2020

MEHMET Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminde Atatürk'ü canlandıracak oyuncu belli oldu. Fikret Kuşkan, Atatürk rolünü oynamak için yapımcılarla el sıkıştı.

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