Atatürk’ü oynayacak

MEHMET Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminde Atatürk'ü canlandıracak oyuncu belli oldu. Fikret Kuşkan, Atatürk rolünü oynamak için yapımcılarla el sıkıştı.
MEHMET Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filminde Atatürk'ü canlandıracak oyuncu belli oldu. Fikret Kuşkan, Atatürk rolünü oynamak için yapımcılarla el sıkıştı.
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