Kantaron yanıkları iyileştiriyor

Korona virüsten korunmak adına hijyeni sağlamak için evde sıklıkla kullanılan temizlik maddeleri ve ağartıcıların vücutta yanıklara neden olabileceğini belirten Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülden Avcı Çakmak uyardı. Çakmak, kimyasallarla temas sonrası oluşan yanıklarda, o bölge akan çeşme suyu ile 20-30 dakika yıkanmalı" dedi. Yanık alandaki derinin kendini yenileyebilmesinde pomadlar ve kremlerin etkili olabileceği bilgisini paylaşan Op. Dr. Çakmak "Halk arasında çok fazla konu edilen kantaron ve aloe vera gibi yağlar kullanımı enfeksiyon riski kalmadığında kullanılabilir. Kantaron yağının yara iyileşmesini desteklediği ve iz konusunda avantajlı olduğu bilinmektedir.