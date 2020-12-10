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Benim yaşadığım da erkeğe karşı şiddet!

modacı , eski sevgilisine sosyal medyadan ettiği küfürler sonrası takipçilerinden özür diledi. Ünlü iş insanı ise suskunluğunu bozarak, “Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi erkeğe karşı şiddetin de sonuna kadar karşısındayız” dedi.

Benim yaşadığım da erkeğe karşı şiddet!
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Eski sevgilisinin canlı yayınına katılarak küfür eden modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olunca takipçilerinden özür diledi. Saraçoğlu, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" açıklamalarında bulundu.

TAMAMEN TALİHSİZLİK
Sessizliğini koruyan Gökhan Göz ise sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişki ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi, Erkeğe karşı şiddetin de sonuna kadar karşısındayız. Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanan olayın tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak karşı tarafın da bir anne olduğunun unutulmamasını, bana yapılanların kimsenin yaşamamasını temenni ederim."

Tuba AYHAN

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