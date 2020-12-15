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Haberler Sarmaşık ‘Askerde aldatıldım’

‘Askerde aldatıldım’

Ünlü şarkıcı ’un, ’ın kendisini askerde terk ettiğini açıklamasının ardından bir itiraf da ’tan geldi. Sabah, ’ın kendisini askerdeyken aldattığını söyledi.

‘Askerde aldatıldım’
Giriş Tarihi: 15.12.2020

Şarkıcı Hakan Altun'un İclal Aydın tarafından terk edildiğini itiraf etmesinin ardından Coşkun Sabah da Hülya Avşar'ın onu askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını açıkladı. Coşkun Sabah'ın ihanet itirafı magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Usta sanatçı yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum" ifadelerini kullandı. Program sunucularının "Kesin doğru muydu?" sorusu üzerine Sabah, "Evet, evet doğru Tanju Çolak idi" dedi.

'ÇOŞKUN GÜNLERCE AĞLADI'
Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da bu konuda, "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.

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