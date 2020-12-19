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Evleniyorlar

Uzun süredir ile aşk yaşayan iş insanı korona virüs salgınının bitmesini daha fazla bekleyemedi ve ’ya sevgilisini ailesinden istemeye gitti. Düğün hazırlıklarına başlayan çift, pandemi sonrası dünya evine girme kararı aldı.

Evleniyorlar
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesinin en çapkın üyesi Hacı Sabancı, uzun zamandır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evlilik için ilk adımı attı. Bir süre önce Sabancı'nın sevgilisini öptüğü ve Kayı'nın da isteksiz göründüğü fotoğraflar, ikili hakkında ayrılık dedikodularına neden olmuştu.

PANDEMİ SONRASI DÜĞÜN
Kısa sürede ilişkilerini düzelten aşıklar evlilik hazırlıklarına başladı. Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istedi. Daha önce gerçekleşmesi planlanan isteme merasimi, Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Hacı Sabancı'ya bu özel gününde ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. Çiftin pandemi sonrası görkemli bir törenle dünya evine gireceği öğrenilirken, Nazlı Kayı'nın hayalindeki düğünü gerçekleştirebilmesi için ikilinin düğün konusunda acele etmeyeceği kaydedildi.

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