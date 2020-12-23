  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Deve kulağı böbrek taşını düşürüyor

Deve kulağı böbrek taşını düşürüyor

Deve kulağı böbrek taşını düşürüyor
Giriş Tarihi: 23.12.2020

BÜYÜK yapraklara sahip deve kulağının (Büyük dulavratotu) en büyük özelliği çok iyi bir idrar yolu söktürücüsü olması. İdrar yollarında oluşan kum ve taşların düşmesine yardımcı. Ayrıca vücudu rahatlatıcı bir etkisi de var. Deve kulağının kökleri toplanıyor ve ince ince dilimlendikten sonra kurutulup kullanılıyor. Ayrıca yaprakları da gölgede kurutularak saklanıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deve kulağı böbrek taşını düşürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.