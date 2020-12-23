BÜYÜK yapraklara sahip deve kulağının (Büyük dulavratotu) en büyük özelliği çok iyi bir idrar yolu söktürücüsü olması. İdrar yollarında oluşan kum ve taşların düşmesine yardımcı. Ayrıca vücudu rahatlatıcı bir etkisi de var. Deve kulağının kökleri toplanıyor ve ince ince dilimlendikten sonra kurutulup kullanılıyor. Ayrıca yaprakları da gölgede kurutularak saklanıyor.
Deve kulağı böbrek taşını düşürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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