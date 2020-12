C vitamini deposu kuşburnu

Türkiye'de Orta ve Kuzeydoğu Anadolu'da en çok bilinen meyvelerden olan kuşburnu çay, şurup, marmelat, nektar gibi değerlendirilirken, ekstraktları ise tablet ve kapsül gibi ürünlere işlenerek değerlendiriliyor. İçeriğindeki A, C, E, B1, B2, K vitaminleri; kalsiyum, fosfor, potasyum mineralleri; tokoferol, biyoflavonoid, tanen, pektin, amino asit, esansiyel yağ, antioksidan, fenolik madde, karetonoid ve organik asit bakımından önemli bir kaynaktır.

MARMELATINDA MİKTARA DİKKAT!

Kuşburnunun yenilebilen yeri kabuğu ve çekirdeğe bitişik etidir. 100 gr kuşburnu meyvesi 102 kkal, 22 gr karbonhidrat, 3.6 gr protein içerir ve yağ içermez. Kuşburnu, içerisinde fazla miktarda çekirdek ve tüycükler barındırdığından dolayı taze olarak tüketimi tercih edilmeyebilir. En fazla kuşburnu marmelatı olarak sofralarımızda yerini almaktadır. Diyet sürecinde tüketilecekse veya diyabet hastaları tarafından tercih edilecekse, tüketim miktarına dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

PORTAKALDAN 20 KAT FAZLA

C vitamini olarak bilinen askorbik asit, beslenmemizde önemli bir yere sahip olup, doğada en yaygın bulunan vitamindir. Birçok meyve ve sebze C vitamini açısından zengin olmakla birlikte özellikle oksijen, uzun süreli ısıtma ve ışık, C vitamini kaybının en önemli etmenleridir. Bu yüzden kuşburnu marmelatı yaparken uygulanan ısıl işlemler nedeniyle C vitamini kaybı gerçekleşmektedir. Kuşburnundaki C vitaminini en yüksek düzeyde alabilmek için çay olarak ve demlendikten en fazla 3 dakika içinde tüketmek önemli. C vitamini açısından dünyada bilinen en zengin meyve olan kuşburnu, portakaldan yaklaşık 8-20 kat daha fazla C vitamini içerir.



KALP DOSTU

YAPILAN bir çalışmada, 6 hafta boyunca düzenli olarak kuşburnu tüketen hastaların, kolesterol seviyelerinin yüzde 5 oranında düşüş gösterdiği görülmüştür. Bu da, kalp hastalıkları riskini yüzde 15 oranında azaltabilir. İsveç'te yapılan başka bir çalışmada ise, kuşburnunun düzenli olarak tüketiminin kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. Kuşburnu bitkisi, yağ yakımında yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Obezite üzerine etkili olup olmadığının incelendiği bir çalışmada ise katılımcıların karın yağı seviyelerinde azalma olduğu tespit edilmiştir.



KULLANIM ALANI GENİŞ

KUŞBURNU; meyve jölesi, bebek gıdası, meyve suyu, marmelat ve poşet çay üretiminde kullanılabiliyor. Askorbik asit düzeyi düşük meyve ve sebze sularının zenginleştirilmesinde yarar sağlıyor. Kuşburnu tohumlarından hem gıda sanayinde hem de kozmetik sanayinde, kökleri ve çiçekleri ise boya maddesi olarak gıda ve tekstil sanayinde kullanılıyor.



LİSTENİN EN BAŞINDA



Kuşburnu ........................... 130-2000 Portakal .......................................150 Maydanoz ............................ 110-230 Limon ..........................................150 Çilek ........................................ 45-90 Greyfurt ................................... 40-75 Mandalina ............................. 15-160



HAMİLELER ÖNCE DOKTORLARINA DANIŞMALI

KUŞBURNU çayının hamile veya emziren kadınlar için güvenli olup olmadığını belirlemek için yeterli araştırma yoktur. Bu yüzden tüketmeden önce doktorunuza danışmanız oldukça önemlidir.