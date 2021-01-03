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Haberler Sarmaşık Seçkin Piriler’den Kaan’a zeytin dalı

’den Kaan’a zeytin dalı

Seçkin Piriler’den Kaan’a zeytin dalı

3.1.2021

Geçtiğimiz günlerde komşularıyla mahkemelik olan Seçkin Piriler, uzun zaman sonra boşandığı eşi Kaan Tangöze hakkında konuştu. Yeni yıla ailesiyle girdiğini belirten eski model, Kıvılcım Ural'la evlenen eski eşi Kaan Tangöze sorusu üzerine, "O benim çocuğumun babası, konserine de gideriz" dedi. Piriler'in bu cevabı kırgınlıkların giderildiği yönünde yorumlandı.

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