Sezercik adliyede

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu, eski eşi Mehtap Meral'ın avukatı Semra Yıldız Değirmenci'ye dava açtı. Sebebini bilmediği bir şekilde avukat Değirmenci tarafından 2019 yılında kendisi hakkında 87 bin dolarlık bir borç senedi doğrultusunda icra takibi başlatıldığını belirten İnanoğlu, yapılan hacizler nedeni ile kendisine bir borç taahhüdü imzalatıldığını söyledi.



'BEN HAKKIMI YEDİRMEM'

İnanoğlu, borç taahhüdünde belirtilen 465 bin lirayı 'Deniz Yıldız' isimli kişinin banka hesabına yatırdığını ve borcunu kapattığını öne sürdü. Bir süre sonra Değirmenci tarafından aynı borcun tekrar tahsil edilmek istendiğini öğrenen İnanoğlu soluğu adliyede aldı. Değirmenci'ye ihtarname çektiklerini aktaran İnanoğlu, ödeme yaptığı Deniz Yıldız isimli kişinin avukat Değirmenci'nin kardeşi olduğunu öğrendiğini ifade etti. Şikayetçi olan İnanoğlu, "Haksız şekilde benden tahsil edilen paranın faizleri ile geri iadesi için mahkemeye başvurdum. Ben hakkımı yedirmem" diye konuştu.





