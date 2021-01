‘Modern bir seyyahım’

Annesi Arap, babası Türk olan Antakya doğumlu Ragıb Narin, kendi söz ve müziğini yaptığı 100'e yakın besteyi 24 yıllık ömrüne sığdırdı. 2019 yılının Temmuz ayında yayınladığı "Sevda Çiçeği' ile müzik kanalları ve radyolarda dinleyici ile buluşan Genç müzisyenin klibi kısa süre içinde 2 milyonu aşkın izlenme oranına ulaştı. Narin, annesinin memleketi Şam'a ve aynı zamanda yazları Kuveyt'e yaptığı seyahatlerle Arap müzik kültürü ile iç içe büyürken, Arapça şarkılar seslendirmeye de başladı. "Sevda Çiçeği"nin ardından, "Gecekondu", "Mavi" ve "Gel Diyemem" şarkıları Spotify ve dijital platformlarda yüzbinlerce kez dinlenen Ragıb Narin'in "Gecekondu" teklisi, 1 ay boyunca Spotify üzerindeki en prestijli listelerden "Türkiye Viral 50" listesinde kaldı. Ragıb Narin ile son şarkısı Menekşem'i, futboldan müziğe uzanan başarı dolu hikayesini konuştuk.



ESKİ BİR FULBOLCU

● Kendi yazdığı şarkılarla bu kadar çok dinlenen Ragıb Narin'i tanıyalım... 1996 Hatay Antakya doğumluyum, eski profesyonel futbolcuyum. Farklı kültürleri içinde barındıran bir ailede büyüdüm. Baba tarafı Türk, anne tarafı Arap olan bir aile. Bu nedenle evde hem Arapça hem de Türkçe konuşuluyordu. Mersin'de yaşıyorum. Küçüklüğümden bu yana spora ve müziğe çok meraklı bir çocuktum. Şehrimin takımlarından Hatayspor'da, daha sonra da Mersin Idman Yurdu'nun a2 takımında yıllarca futbol oynadım. Bu süre zarfında Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok süper lig takımına karşı maçlara çıktım. ● Eski futbolcusunuz. Sahalardan sahneye nasıl transfer oldunuz? Müzik futboldan önce de vardı. Küçüklüğümden bu yana spora ve müziğe çok meraklı bir çocuktum. 100'e yakın bestem vardı ve futbolu bıraktıktan sonra insanlarla müzik aracılığıyla buluşmaya karar verdim. ● Finlandiya'dan Malezya'ya 35 ülke gezmişsiniz. Neydi size böyle dünyayı gezdiren? Futbolu bıraktıktan sonra babamın uluslararası ticaret yapan şirketinde yönetici olarak çalışmaya başladım. Sırtımda gitarımla dünyayı dolaştım. 2 yıla 35 ülke sığdırdım. Modern zaman seyyahları gibiydim. Müzik her zaman yaptığım her işte benimleydi. ● Peki futbol tamamen geçmişte mi kaldı? Spor yapmaktan hoşlanıyorum futbolu bırakmama rağmen sporu hiçbir zaman bırakmadım. Özellikle tüm futbol maçlarını takip etmeye çalışırım. Ama hobi olarak yada halı sahada bile olsa aktif olarak oynamıyorum. Artık iyi bir futbol seyircisiyim.





HER DİLDE ÜRETİM

● Şarkılarınız dijital platformlarda çok fazla ilgi görüyor. Sevda Çiçeği, Gecekondu, Mavi, Gel Diyemem'in ardından Menekşem'i yayınladınız. Şarkıların hazırlık süreci nasıldı? Şarkının aranjörlüğünü Direncan Gürcan yaptı, daha önce Gecekondu ve Mavi'de de beraber çalışmıştık. Menekşem çok aşık olmuş ve aşık olduğu kişiyi yere göğe sığdıramayan bir aşığın hikayesini anlatıyor. Mix & Mastering ise Buğra Kunt'a ait. Vokal kayıtlarında ise Eser Taşkıran gibi tecrübeli bir müzik adamı ile calışma fırsatı buldum. ● Bunca seyahatten sonra size kendini hayran bırakan İspanya. Barcelona hayranı bir insanım. Nedeni ise hem bizim Türk kültürüne yakın bulmam, hem de eğlenmesini bilen bir yaklaşıma sahip olmaları. Şehir düzeni, renkliliği, çeşitliliği ve insanlarıyla bence çok samimi bir şehir. Ayrıca İspanyolca'yı çok sevmem de sebeblerden biri. ● Şarkılarınızı kendiniz yazıyorsunuz ve pandemi sürecini nasıl değerlendirdiniz? Bu süreçte müzik dışında neler yaptınız? Bundan sonraki hedefleriniz neler? Kendime ve aileme daha fazla zaman ayırabildim. Mesela Mavi ve Menekşem'i pandemi sürecinde besteledim. Ben pandemi sürecini her anlamda aktif olarak geçirdim. Bence sosyal mesafe olduğu sürece hayat devam etmeli. Müzikle ilgili hedefim geniş kitlelere hitap etmek ve sürekli üretmek. Her dilde ve dünyanın her yerinde sınırlar olmadan müziğimi paylaşmak istiyorum. Şu an hayallerimi gerçekleştirdiğimi düşünmüyorum ama o yolda bir mesafe kat ettiğime inanıyorum.



'İKİ KÜLTÜRLÜ OLMANIN AVANTAJINI YAŞIYORUM'

Arap kültürünün hayatınızdaki yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Arap müzik kültürü çok zengin ve çeşitli, bu da bir müzisyen kulağı için büyük bir nimet. Her iki dili ana dil gibi konuşmak da önemli bir avantaj. Öncelikle iki kültür birbirine çok uzak sayılmaz bu yüzden hiç uyum sıkıntısı çekmedim. Ama her iki kültürde büyümenin birçok avantajı var. Daha çok yemek tarzı, daha çok dil, insan, ülke... Bunlar hep beni zenginleştiren farklılıklar. Hele ki müziksever bir insansanız, küçük yaştan itibaren iki farklı müzik kültürü ile büyüyorsunuz.



OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK

Oyunculukla ilgili herhangi bir hedefiniz var mı? Abim Rami Narin oyuncu. İleride oyunculuk yapmayı düşünmüyor değilim, küçüklüğümde her yıl okulun tiyatro gösterilerinde yer alırdım. Tiyatroya özel bir ilgim de var. Dijital platformlarda yayınlanan birçok projeyi de yakından takip ediyorum. Yaratıcı ve bana uygun projeler gelirse değerlendirmeyi düşünüyorum.

Burcu ILGIN