Ekstra tedbirli alışveriş turu

YAKIŞIKLI oyuncu İsmail Filiz ve Azeri eşi Nurana Bagieva, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda kızlarını kucaklarına alarak ilk kez çocuk sahibi olan çift, uzun süre sonra ilk defa dışarıda birlikte görüntülendi. Bagieva'nın doğum kilolarını verdiği gözlemlenirken, Filiz'in ise boynuna taktığı ilaç ile korona virüse karşı aldığı ekstra tedbir gözlerden kaçmadı. El ele alışveriş turuna çıkan çift, uzun süre gezerek eksiklerini giderdi.