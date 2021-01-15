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Urlalı ünlülere de katıldı

, , ve gibi ünlü isimlerin ardından sevilen komedyen de Urlalı olmayı seçti. İskele mevkiinden bir villa satın alan ve kışları ’da geçireceği öğrenilen Demirer, arkadaşlarına da “Urla’ya gelin” dedi.

Urlalı ünlülere Ata Demirer de katıldı

15.1.2021

Ünlü basketbolcular Hüseyin Beşok ve Efe Aydan'dan tenor Hakan Aysev, şarkıcı Sibel Can ve Coşkun Sabah'a kadar birçok ünlü sanatçının şehir hayatına alternatif olarak seçtikleri Urla, son olarak sanatçı Ata Demirer'in de gözdesi oldu. Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Urla'dan deniz manzaralı bir villa alarak kış aylarını İzmir'in turistik ilçesinde geçirmeye karar verdi.

ARKADAŞLARINI DAVET ETTİ
Yakın çevresinden, Ata Demirer'in Urla'nın İskele mevkiinde iki katlı bir malikane satın aldığı ve burayı kendi zevkine göre döşediği öğrenildi. Ata Demirer'in yaz aylarını yine Çanakkale'de geçireceği, kış aylarında ise Urla'da yeni aldığı villasında kalacağı tahmin ediliyor. Urla'yı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Ata Demirer'in, uzun süre ilçede ev aradığı ve yeni villasını aldıktan sonra tüm arkadaşlarına, "Urla'yı çok seveceksiniz, gelin siz de burada yaşayın. Urla'da huzur bulacaksınız" diye çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.



PAZARYERİNİN KARŞISINDA
İSKELE mahallesinde pazaryerinin karşısındaki sokak içinde bir villa alan ve evin iç dekorasyonunu zevkine göre yaptıran Ata Demirer'in üç hafta önce taşındığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun sık sık tek başına yürüş yaptığı, Urlalılar ile sohbet ederek pazara çıktığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

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