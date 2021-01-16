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‘Evlenmek benim için zincire vurulmaktı’

Ünlü oyuncu , ile hayatını birleştirene kadar, evliliği zincire vurulmak olarak gördüğünü ve anne olmayı hiç düşünmediğini söyledi. Doğa Rutkay, iyi bir evlilik yapmasında annesinin büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

‘Evlenmek benim için zincire vurulmaktı’

16.1.2021

Gazeteci ve program yapımcısı Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu Doğa Rutkay, 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i dünyaya getirdi. 42 yaşındaki güzel oyuncu, YouTube'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğa Rutkay, evlilik ve çocuk yapma düşüncesinin eskiden kendisine çok uzak geldiğini, evlenmeyi zincire vurulmak gibi gördüğünü söyledi. Ünlü sanatçının açıklamalarından satır başları şöyle:

BEBEK BASKISI TERÖRDÜR
"Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2'den beri kendi evinde yaşayan biri olarak, evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmak anlamına geliyordu." "Aşkımız başladığında kafamda hiç çocuk yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör demekti. Ama Kerimcan 'Sen artık anne olmalısın' deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra ikizlerimize hamile kaldım." "Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım."

ANNE-BABAMA MİNNETTARIM
"ÖMRÜMÜN sonuna kadar annem Nuran Duru ve babam Rutkay Aziz'e minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annemdir. Öfke dolu bir kız yetiştirmedi. Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır, annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi öğrenek yetiştim." "Eşim Kerimcan'a dair yaşanan olumsuz şeyleri ona bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Daha sonra dırdır edip başının etini yemem."

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