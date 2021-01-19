15 dakikada boşandı

Geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyuran şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü şef Hazer Amani çifti, tek celsede evliliklerini resmi olarak bitirdi.



DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Evliliklerinin çatırdağı yönünde çıkan haberlere Sıla ve Hazel Amani ikilisi "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" açıklamasını yapmıştı. Ünlü şarkıcı, dün sabah erken saatlerde avukatı Mehtap Kaya ile Bodrum adliyesine geldi. Hazel Amani ise Avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan duruşma 10.15'de sona erdi. Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenmişti. Sıla adliye çıkışında, "Boşandık" demekle yetindi. Oldukça üzgün görünen Hazel Amani ise "Söyleyecek bir şey yok" diyerek adliyeden ayrıldı.