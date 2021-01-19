  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık 15 dakikada boşandı

15 dakikada boşandı

Geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen şarkıcı ve şef çifti, dün sabah ’da boşandı. Evlilikleri bir yıl süren ikilinin boşanma davası ise15 dakika sürdü.

15 dakikada boşandı

19.1.2021

Geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyuran şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü şef Hazer Amani çifti, tek celsede evliliklerini resmi olarak bitirdi.

DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ
Evliliklerinin çatırdağı yönünde çıkan haberlere Sıla ve Hazel Amani ikilisi "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" açıklamasını yapmıştı. Ünlü şarkıcı, dün sabah erken saatlerde avukatı Mehtap Kaya ile Bodrum adliyesine geldi. Hazel Amani ise Avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan duruşma 10.15'de sona erdi. Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenmişti. Sıla adliye çıkışında, "Boşandık" demekle yetindi. Oldukça üzgün görünen Hazel Amani ise "Söyleyecek bir şey yok" diyerek adliyeden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

15 dakikada boşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.