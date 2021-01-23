Ivana Sert, aşkı ayağa düşürdü

Ünlü modacı Ivana Sert, önceki gece instagram hesabından yaptığı 'aşk ilanı' paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Çılgınlıklarıyla her zaman adından söz ettiren Modacı Ivana, bir süredir ilişki yaşadığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci'ye aşkını ilan etmek için bulduğu yolla yine gündem yarattı. Sevgilisi Değirmenci'nin adını ayağının altına yazarak verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan Sert'i kimi hayranları komik bulurken, kimileri de garipsedi. Güzel sanatçı, sevgisini ifade etme yöntemiyle, 'Ivana aşkı ayağa düşürdü' esprilerinin yapılmasına yol açtı.



BAŞ PARMAĞINA KALP ÇİZDİ

Sezer Dermenci ile aşk yaşayan 41 yaşındaki modacının, ayağının altına 'Sezer' yazması dikkat çekerken, bununla da yetinmeyen Sert, ayak baş parmağına kalp çizdi. Ivana Sert, ilginç aşk ilanı yöntemini Instageam hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İvana Sert, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tutmuştu.





KAHVALTIDAN KALKIP OTELE GİTTİLER

Sevgilisine evde kahvaltı yaparken, 'Valizi topla' diyerek otele götüren modacı, sevgilisinin de kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu ve bu yüzden tarihi bir mekanda kalmayı tercih ettiklerini belirtmişti. Sezer Dermenci'nin sesini çok beğendiğini, kendisinin profesyonel olarak şarkı söylemediğini belirten Sert, ilişkisi hakkında, "Çok şükür birbirimizi bulduk, mutluyuz" ifadelerine yer vermişti. Sert'in, bu kez de aşkını ifade etmek için seçtiği yöntemi görenler, "Ivana aşkı ayağa düşürdü" diye espri yapmadan edemedi.