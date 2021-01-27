Semiramis Pekkan tek geziyor

Sahnelerin efsane isimlerinden Ajda Pekkan'ın, kendisi gibi şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan Pekkan, bir süre AVM içerisindeki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş süresi boyunca maske ve mesafe kurallarına uyduğu dikkatlerden kaçmayan Pek-kan, kısa sürede alışverişini tamam-layıp, kendisini almaya gelen özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.