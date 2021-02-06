‘Aşkın ve Gladyatörlerin Kenti’ne hayran kaldı

Birçok aşk şarkısına imza atan ünlü şarkıcı Sertab Erener, Muğla Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri olan Stratonikeia'yı büyüleyici bulan Sertab Erener, antik kente hayran kaldı.

STRATONİKEİA'DAKİ ESERLERİ İNCELEDİ

Stratonikeia Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'le sohbet eden ünlü isim, yaklaşık 1 saat boyunca antik kenti dolaşarak inceledi. Daha önce fırsat bulamadığı için gelemediğini söyleyen Sertab Erener, "Stratonikeia'nın güzelliğine bayıldım" dedi. Kazı Başkanı Söğüt ise, "Değerli sanatçımız Sertab hanıma bu güzel ziyareti için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Erener, bundan sonra fırsat buldukça Ege'deki tarihi alanları gezeceğini söyledi.

Ferdi YAVUZ