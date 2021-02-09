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Haberler Sarmaşık Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

son yolculuğuna uğurlandı

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

9.2.2021

TEDAVİ gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, toprağa verildi. Coşkuner için öğle vakti Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLEMEDİ
CAMİYE, Coşkuner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nalan Altınörs, Safiye Soyman, Gül Erda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi geldi. Coşkuner'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HÜNER Coşkuner'in 'Beni küpelerimle gömün' şeklindeki vasiyetinin yerine getirilmediği öğrenildi. Sanatçının ablası Deniz Coşkuner, yaptığı açıklamada, sanat cami asından çok sayıda tanınmış ismin kendisine ve aileye taziyede bulunduğunu belirtti.

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