Eniştesi uyandı

Milas'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşam mücadelesi veren Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, beyin ameliyatının ardından 5 gün sonra uyandırıldı. Nefes almaya başlayan Yıldız'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
VOLKAN YILDIZ
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Muğla'da yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız, motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralandı. Yıldız hastanede tedavi altına alınırken Sayan, sosyal medya hesabından ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız için dua istedi. Yıldız'ın durumu iyiye gidiyor.
Milas'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşam mücadelesi veren Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, beyin ameliyatının ardından 5 gün sonra uyandırıldı. Nefes almaya başlayan Yıldız'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
VOLKAN YILDIZ
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