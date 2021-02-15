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Haberler Sarmaşık Eniştesi uyandı

Eniştesi uyandı

Ünlü şarkıcı 'ın Muğla'da yaşayan eniştesi Coşkun Yıldız, motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralandı. Yıldız hastanede tedavi altına alınırken Sayan, sosyal medya hesabından ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız için dua istedi. Yıldız'ın durumu iyiye gidiyor.

Eniştesi uyandı

15.2.2021

Milas'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşam mücadelesi veren Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, beyin ameliyatının ardından 5 gün sonra uyandırıldı. Nefes almaya başlayan Yıldız'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

VOLKAN YILDIZ

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