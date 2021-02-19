Özge’den eşine duygusal kutlama

OYUNCU Özge Özder, 2018 yılında evlendiği eşi Sinan Güleryüz'ün doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Duygusal bir mesaj yayınlayan Özder, "İnsan gözüne her baktığında bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titretyerek sever mi birini severken... Hep hatırlansın... Dilden dile anlatılsın masalımız..." sözleriyle eşine olan aşkını dile getirdi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yüzlerce beğeni geldi.