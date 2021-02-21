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Haberler Sarmaşık Akıncı’ya doğum günü sürprizi

Akıncı’ya doğum günü sürprizi

Akıncı’ya doğum günü sürprizi

21.2.2021

ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinin başrolü Şükrü Özyıldız'a, doğum gününde sette sürpriz bir kutlama düzenlendi. Ünlü oyuncu yeni yaşını yönetmen Veli Çelik, dizideki rol arkadaşları ve tüm set ekibiyle birlikte kutladı. AKINCI rolüyle ekrana gelen Şükrü Özyıldız, yeni yaşını dizinin setinde yapılan sürpriz bir buluşmayla kutladı.

ÖZEL PASTA YAPTIRDILAR
SET ekibi Özyıldız için özel olarak yaptırdıkları pastayı, ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterlerle süsledi. Şükrü Özyıldız'ın hayranları da bu özel günü unutmadı ve sevdikleri oyuncunun doğum gününde yaptırdıkları pastayla yanında oldu. Şükrü Özyıldız'a kutlamada rol arkadaşları Büşra Develi, Berrin Arısoy, Berrak Kuş ve Hira Koyuncuoğlu gibi isimler eşlik etti.

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