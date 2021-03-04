Kuruluş Osman’a iki yeni transfer

ATV ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Teoman Kumbaracıbaşı ve Uğur Biçer, dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek 48'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine; Uğur Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek.