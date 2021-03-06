Kararında içilen çay kalbi koruyor

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, Türkiye'de yaklaşık 100 yıldır çay tüketiminin kahvenin önüne geçtiğini belirterek, "Yıllık kişi başı 3,5 kilogramlık çay tüketimimizle dünyada en çok çay tüketen millet olarak anılıyoruz" dedi.

6 BARDAĞI GEÇMEYİN

Yüksek çay tüketiminin, bu içeceğin aşırı tüketiminin yol açabileceği sonuçlara dair çeşitli soruları akla getirdiğini ifade eden Uzunoğlu şunları söyledi: "Siyah çay düzenli ve uygun miktarda tüketildiği takdirde oldukça sağlıklı ve faydalı bir içecektir. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra çay, düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde, kan basıncı ve hipertansiyonun önlenmesinde faydalıdır." Çay tüketmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine her yıl çok sayıda araştırma yapıldığını anlatan Merve İşeri Uzunoğu "Araştırmalar, düzenli çay tüketiminin kalp krizinden kansere birçok hastalığın önlenmesi veya etkilerinin azaltılmasında faydalı olduğunu gösterse

ÖĞÜN ARALARINDA İÇİN

Tanen açısından oldukça zengin bir içecek olan çayın etken maddelerinin, yiyeceklerin içerisindeki demire bağlanabildiğini ifade eden Uzunoğlu "Bu durum, yiyeceklerden aldığımız demirin emilmesini önleyebilir ve demir eksikliğine sebep olabilir" dedi. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, "Demir eksikliğiniz var ise çayı öğün aralarında içmeniz öneriliyor" diye konuştu. Çayın yüzde 2-4 arasında değişen oranlarda kafein içerdiğini anlatan Uzunoğlu "Çaydaki kafein, reflü gibi rahatsızlığı olan kişilerin mide asitlerinin artmasına sebep olacağından böyle durumlarda tüketilmemesi önerilir" dedi.



DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI

MERVE İşeri Uzunoğlu, çayın hazırlanış şekline dair önerilerde de bulundu. Çayı demlerken yaprakların yanmaması gerektiğini ifade eden Uzunoğlu şöyle dedi: "Halk arasında kullanılan tabirle çayı (haşlamadan) demlemeye dikkat etmek ve acılaştırmamak lazım. Demleme sırasında suyun kaynama noktasına erişmeden çaya eklenmesi ve hatta mümkünse demliğe önce suyun, ardından çayın konulması önerilir. Çay yaprakları toz haline gelmemiş olmalı, varsa toz haline gelmiş kısım ayrılmalı. Toz haline gelen yapraklar yanarak çayı hem acılaştıracak hem de bulanıklaştıracaktır."