Sebze ve kırmızı et tüketimine özen gösterilmeli

Alfa lipoik asit, hücrelerde doğal olarak bulunan, vücudun fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli olan enerji üretiminde kullanılan bir yağ asididir. Hem yağda hem suda çözünebilen tek antioksidan olmasından dolayı evrensel antioksidan olarak adlandırılır. Ayrıca kendi antioksidan olmasının yanında; vitamin C, vitamin E ve koenzimQ10'nun tekrar tekrar kullanılmasını sağlar, glutatyon sentezini sağlar. Glutatyon en önemli antioksidandır.

NELERDE BULUNUR?

Kan şekerinin enerjiye dönüşmesini sağlar. Suda ve yağda çözünen antioksidan olan alfa lipoik asit, özellikle şeker hastaları açısından önemlidir. Kan düşürücü etkisi olduğundan, bu hastalarda oluşan kaşıntı, kol ve bacaklardaki uyuşma, karıncalanma gibi etkileri giderir. En iyi besin kaynakları ıspanak ve lahana, brokoli, patates, tatlı patates, havuç, pancar kökü de dahil olmak üzere koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Hayvansal kaynaklı besinler de örneğin kırmızı et, böbrek, kalp ve hayvanların karaciğer gibi bazı organ etleri en iyi kaynaklarıdır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Ökten

FAYDALARI NELER?

Alfa Lipoik Asit yaşlanma sürecini yavaşlatır, kilo azaltır, bazı hastalık ve sağlık koşullarının tedavisi, iyileştirilmesi ve önlenmesinde kullanılır. Sağlıklı bir cilt için ALA takviyeleri çok önemlidir. Yaşlılarda besin eksikliğinden dolayı ALA eksikliği daha çok görülür. Hayatın erken döneminde vücudumuz kendi işini yapmak için yeterli miktarda üretir. Ancak yaşlanma süreci bir azalmaya neden olmaktadır. Orta yaşta ALA metabolik işlevler ve vücudun en temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bulunmaktadır. İleri yaşlardaki alfa lipoik asit eksikliği göstergeleri yüksek kan şekeri, bağışıklık sisteminin zayıflaması, sık sık soğuk algınlığı veya enfeksiyon, katarakt veya glokom gibi göz problemleri olabilir. Yeni yapılan bir çalışmada alfa lipoik asit takviyesinin düzenli kullanımının kilo kaybına yardımcı olabileceği bulunmuştur. ALA'dan zengin besinleri içeren sağlıklı bir diyetin düzenli egzersizle kilo kaybında hedefe ulaşmak için katkıda bulunur.

İNSÜLİN DİRENCİNİ GERİLETİR

İnsülin direncine olan faydaları ile ilgili pek çok araştırma mevcuttur. Antioksidan özelliği ile insülin direncini geriletir, diyabete ilerleyişi yavaşlatır. Glukozun hücreye giriş kapısı GLUT-4 aktivasyonu yapar ve bu sayede kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Antioksidan özelliği ile oksidatif stresi önler ve doku hasarı ile diyabetin komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

YAN ETKİSİ VAR MI?

SAĞLIKLI kişilerde vücut ihtiyacı olan alfa lipoik asidi üretebilir. Fakat çeşitli hastalıklar nedeniyle bunun takviye edilmesi gerekiyorsa, doktor önerisiyle dışarıdan alınması gerekir. ır. Özellikle ıspanak, bezelye, brokoli, pazı ve lahana gibi sebzeler tüketilmeli, kırmızı et tercih edilmelidir. Uygun dozda alındığında güvenlidir. Dozaj amacına göre değişebilir. Şeker hastalarında meydana gelen nöropati tedavisi sırasında bu doz 200-300 mg kadar ulaşabilir. Doz aşımı olduğundan baş ağrısı, kas ağrısı, kaşıntı gibi yan etkiler görülmeye başlayabilir. Mide bozukluğu, bulantı, ishal yapabilir.