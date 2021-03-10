‘Çıkmak zorunda kaldım’

TÜRK müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Muazzez Ersoy, önceki gün objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan usta isim, AVM'de bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sanatçı, "Bu süreçte pek dışarıda olmayı sevmiyorum. Ama hem arkadaşımın ısrarı, hem de almam gerekenler olunca biraz da zaruriyetten alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu.