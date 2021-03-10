  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Çıkmak zorunda kaldım’

‘Çıkmak zorunda kaldım’

‘Çıkmak zorunda kaldım’

10.3.2021

TÜRK müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Muazzez Ersoy, önceki gün objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan usta isim, AVM'de bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sanatçı, "Bu süreçte pek dışarıda olmayı sevmiyorum. Ama hem arkadaşımın ısrarı, hem de almam gerekenler olunca biraz da zaruriyetten alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Çıkmak zorunda kaldım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.