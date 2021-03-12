Göze dokunmadan lazer uygulanıyor

EKOL Hastanesi Göz Kliniği'nden Doç. Dr. Esat Çınar, göze dokunmadan uygulanan Excimer Lazer hakkında bilgiler verdi. Sistemin korneanın yani gözün yuvarlak saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının giderilmesi işleminde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Çınar, "Excimer Lazer dokuyu buharlaştırarak yok eder.

GELİŞMİŞ TEKNİK

KORNEANIN bir kısmı istenilen ölçülerde adeta tıraşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur. İşlem dünyada 30 yılı aşkın süredir, Türkiye'de ise 25 yıldır uygulanıyor. Bu süre içerisinde lazer cihazlarında, uygulama tekniklerinde çok fazla ilerleme olmuş ve istenen sonuca ulaşma, hasta rahatlığı ve daha az komplikasyon gibi konularda belirgin rahatlama sağlanmıştır" dedi.