  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Göze dokunmadan lazer uygulanıyor

Göze dokunmadan lazer uygulanıyor

Göze dokunmadan lazer uygulanıyor

12.3.2021

EKOL Hastanesi Göz Kliniği'nden Doç. Dr. Esat Çınar, göze dokunmadan uygulanan Excimer Lazer hakkında bilgiler verdi. Sistemin korneanın yani gözün yuvarlak saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının giderilmesi işleminde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Çınar, "Excimer Lazer dokuyu buharlaştırarak yok eder.

GELİŞMİŞ TEKNİK

KORNEANIN bir kısmı istenilen ölçülerde adeta tıraşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur. İşlem dünyada 30 yılı aşkın süredir, Türkiye'de ise 25 yıldır uygulanıyor. Bu süre içerisinde lazer cihazlarında, uygulama tekniklerinde çok fazla ilerleme olmuş ve istenen sonuca ulaşma, hasta rahatlığı ve daha az komplikasyon gibi konularda belirgin rahatlama sağlanmıştır" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göze dokunmadan lazer uygulanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.