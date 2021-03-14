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Haberler Sarmaşık Ezo ve Ali Sunal koronaya yakalandı

Ezo ve koronaya yakalandı

Ezo ve Ali Sunal koronaya yakalandı

14.3.2021

Oyuncu Ali Sunal ve kız kardeşi Ezo Sunal koronavirüsüne yakalandı. 2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra virüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Ezo Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan kardeşi Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent- Şehnaz Kurbanzade'nin de Kovid-19 hastalığına yakalandığı belirtildi.

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