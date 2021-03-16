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Avrupa Güzeli Nazlı kendini doğaya adadı

1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, 20 yıldır ’nın Caferli mahallesinde köy hayatı sürdürüyor. Toprağı ekip biçen, köyün doğal güzelliğini koruyan ve kadınlara iş imkanı sağlayan Kuruoğlu, son olarak çocuklar için kütüphane kurdu

Avrupa Güzeli Nazlı kendini doğaya adadı

16.3.2021

AYDIN Kuşadası'na bağlı Caferli mahallesinde yaşayan 1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, köyde tarımla uğraşarak hayatını sürdürüyor.

20 yıl önce buraya yerleşen ve çiftlik kuran Kuruoğlu, "Doğal ürünler yetiştiriyorum. Kurduğum dernekle köyümüzün doğasını ve mimarisini korumaya çalışıyorum. 100 yıllık kerpiç bir evi butik otele dönüştürdüm. Burada bir fırınla ocak yaptırıp kadınların yararına hizmete açtım. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile onların ünlerini internette pazarlıyoruz. Mahallemizde kütüphane yoktu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşılamak için köy kahvehanesini kütüphaneye dönüştürdük ve buraya bir hayırseverimiz sayesinde bir bilgisayar kazandırdık" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE

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