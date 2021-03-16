Avrupa Güzeli Nazlı kendini doğaya adadı

AYDIN Kuşadası'na bağlı Caferli mahallesinde yaşayan 1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, köyde tarımla uğraşarak hayatını sürdürüyor.

20 yıl önce buraya yerleşen ve çiftlik kuran Kuruoğlu, "Doğal ürünler yetiştiriyorum. Kurduğum dernekle köyümüzün doğasını ve mimarisini korumaya çalışıyorum. 100 yıllık kerpiç bir evi butik otele dönüştürdüm. Burada bir fırınla ocak yaptırıp kadınların yararına hizmete açtım. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile onların ünlerini internette pazarlıyoruz. Mahallemizde kütüphane yoktu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşılamak için köy kahvehanesini kütüphaneye dönüştürdük ve buraya bir hayırseverimiz sayesinde bir bilgisayar kazandırdık" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE