İbrahim Tatlıses'in asistanı ve şoförüne saldıranlara 30’ar yıl ceza

İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin 4 sanık yönünden yeniden görülen dava, karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son savunmasını yapan sanıklardan Abdullah Uçmak, müşteki avukatı ile tartışınca salondan çıkartıldı.

"İSTESELER VURURLARDI!"

Daha sonra tekrar salona alınan Uçmak, savcının araştırmadan mütalaa hazırladığını öne sürerek, "Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu yere veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın İbrahim Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl, Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemlerinden dolayı da yine aynı suçtan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere 3 sanığın 30'ar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Emin Birdal hakkında ise "silah sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANMIŞLARDI

TATLISES, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra, aracında uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise yara almamıştı. Davaya bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa, 3 yılla 36 yıl arasında değişen cezalar vermişti. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, verilen hapis cezalarını